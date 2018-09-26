ميركل تنضم لقائمة الرافضين لمأدبة عشاء أردوغان

برلين(صدى):

تعرضت حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لانتقادات من السياسيين في الحزب اليساري، وحزب البديل من أجل ألمانيا، والحزب الديمقراطي الحر، على إثر زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى برلين.

وخرجت المظاهرات من المدن الألمانية الأيام الماضية، معارضة للزيارة التي من المقرر أن يجريها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العاصمة الألمانية برلين يوم الجمعة المقبل.

وتسبب ذلك في رفض ” ميركل ” حضور مأدبة عشاء ينظمها الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، على شرف نظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته إلى برلين أواخر الشهر الجاري.

ومن الجدير بالذكر، أن المتحدث الرسمي باسم المجموعة البرلمانية للحزب الديمقراطي الألماني الحر بيجان دغير ساراي، ونائبة الحزب اليساري سفيم داجدلان، و4 من حزب البديل من أجل ألمانيا أعلنوا عدم مشاركتهم في مأدبة الطعام الرسمية التي سيتم تنظيمها لأردوغان في ألمانيا.