رميات التماس بشكل جديد بأمر ” الفيفا “
ستؤدى رميات التماس بشكل جديد، خلال مباريات كرة القدم، بعد أن أجرى الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” تعديلًا جذريًا عليها.
وأكد ” فيفا ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن وضعية التنفيذ ستكون واحدة وهي الوقوف بعدما كان متاحًا لعبها من وضعيات مختلفة في السابق.
وأشار إلى أن رمية التماس انطلاقًا من الموسم الحالي 2018/2019، يجب أن تلعب من وضع الوقوف فقط بعد أن كان متاحًا للاعبين تنفيذ تلك الرميات من وضع الجلوس أو حتى الركوع والمهم أن يكون ثابتًا عند تنفيذ الكرة، لكن القانون الجديد سيسمح فقط بالوقوف.
عاشق كرة قدم[ عدد التعليقات: 37 ] نشر منذ 55 دقيقة
هناك اشكاليات دائما في لعبة كرة القدم في احتساب التسلل اقترح علي الفيفا الغاء قانون التسلل وجعل اللعب مفتوحا تكون اكثر تشويقا ونري اهداف هنا وهناك واقترح ايضا ووضع اجهزة حساسات بين الخشبات الثلاثة في حالة تخطي الكرة المرمي تضاء لمبة خضراء وفي حالة عدم تخطي الكرة المرمي تضاء لمبة حمراء فوق المرمي
أبو أحمد[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 20 دقيقة
خيالك وااااسع
مبارك السرحاني[ عدد التعليقات: 473 ] نشر منذ 12 دقيقة
معليش اخوي ممكن اعقب عليك شوي بسؤال التسلل؟
لو ماوضع التسلل راح يوقف المهجم عند الحارس والدفاع راح يوقف عند المهاجم وبكذا لايتم توزيع اللاعبين بالملعب وعدم انتشارهم ويصبح الملعب فارغ وبكذا راح يتم تصغير الملاعب وتصبح اقرب مالها كرة صالات
هذا الهدف من وجود التسلل المهاجم يؤدي مهامه بشكل صحيح والمدافع ايضاً والحارس والتوزيع بمساحة الملعب وتصبح الكرة جماليه اكثر .
اما موضوع الحساسات قد تتطبق مستقبلاً او قد لا تطبق حتى يترك الامر للجهد البشري وهو الحكم حتى تزيد متعه لا نعلم