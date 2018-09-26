رميات التماس بشكل جديد بأمر ” الفيفا “

نواف السالم(صدى):

ستؤدى رميات التماس بشكل جديد، خلال مباريات كرة القدم، بعد أن أجرى الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” تعديلًا جذريًا عليها.

وأكد ” فيفا ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن وضعية التنفيذ ستكون واحدة وهي الوقوف بعدما كان متاحًا لعبها من وضعيات مختلفة في السابق.

وأشار إلى أن رمية التماس انطلاقًا من الموسم الحالي 2018/2019، يجب أن تلعب من وضع الوقوف فقط بعد أن كان متاحًا للاعبين تنفيذ تلك الرميات من وضع الجلوس أو حتى الركوع والمهم أن يكون ثابتًا عند تنفيذ الكرة، لكن القانون الجديد سيسمح فقط بالوقوف.