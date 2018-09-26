مجمع الملك فهد لطباعة المصحف يوزع مليون و700 ألف نسخة من إصداراته خلال ذي الحجة

المدينة المنورة(صدى):

قدَّم مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة خلال شهر ذي الحجة 1439هـ ما مجموعه 1,710,519 نسخة من القرآن الكريم بمختلف الأحجام، والأجزاء، والتسجيلات، والترجمات، والكتب الإسلامية لمجموعة من الجهات الحكومية، والأهلية، والخيرية، إضافة إلى عدد من الهيئات الخيرية، وسفارات وقنصليات المملكة في الخارج.

وأوضح تقرير للمجمع عن توزيعاته خلال شهر ذي الحجة الماضي أنه تم توزيع 1,609,097 نسخة من المصحف الشريف من مختلف الأحجام، و 5,000 نسخة من أجزاء القرآن الكريم، و 1,700 نسخة من التسجيلات الصوتية لقراءات وتلاوات بعض القراء، و 89,334 نسخة من ترجمات معاني القرآن الكريم بمختلف اللغات الأجنبية، و 5,388 نسخة من الكتب الشرعية.

وأضاف التقرير أن إجمالي ما وزعه المجمع منذ بداية توزيعه إصداراته في الثالث والعشرين من شهر جمادى الأولى من عام 1405هـ، إلى نهاية شهر ذي الحجة 1439هـ بلغ 310,671,988 نسخة من مختلف الإصدارات.