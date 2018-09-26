الدفاع المدني يدعو لاتباع إرشادات السلامة خلال تقلبات الأجواء بجازان

جازان(صدى):

دعت مديرية الدفاع المدني في منطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة بناءً على ما صدر من تنبيه متقدم من هيئة الأرصاد وحماية البيئة حول تعرض أجزاء من المنطقة إلى موجة أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بأتربة مثارة.

وحذر المتحدث الرسمي باسم مدني جازان المقدم يحيى بن عبدالله القحطاني، من مخاطر الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها تجنباً لأي مكروه لا سمح الله، داعياً الجميع إلى اتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات حرصاً على سلامتهم.

وأوضح المتحدث، أنه تم إبلاغ دوريات السلامة لمتابعة وضع الأودية وتوعية السكان من مخاطرها ورفع التقارير اللازمة، لمعالجة أي مستجدات قد تحدث لا سمح الله في الحالة الجوية، متمنيًا للجميع السلامة.