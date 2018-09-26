مكتب الاشراف النسائي بمكة يحتفي باليوم الوطني 88

نايف السالم(صدى):

احتفى مكتب الإشراف النسائي باليوم الوطني الـ 88 ،وقد رفعت مساعدة مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة مباركتها للقيادة الرشيدة.

وقالت في كلمتها يسرّنا في هذا اليوم الحافل أن نرفع أسمى التهاني والتبريكات لمليكنا سيدي صاحب السمو الملكي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

كما نهنئ ذواتنا شعبا ننعم في ظل هذه القيادة وفي ربوع الوطن الغالي – بفضل الله أولا- بالأمن والرخاء.