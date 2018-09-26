مع تدشين قطار الحرمين.. كيف يحرم قاصدي ميقات ” أبيار علي “

علي القحطاني (صدى):

أثار انطلاق ” قطار الحرمين السريع ” بعد أن دشنه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمس سؤالاً هام للحجاج والمعتمرين حيث يصعب توقف القطار في ميقات ذي الحليفة المعروف بـ ” أبيار على ” بالمدينة المنورة مع وصول سرعته لـ 300 كلم / ساعة .

وحول الأمر أجابت لجنة الفتوى بعد أن تلقت السؤال من رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدة بجواز عقد النية أسوة بالطائرة عند فوات المواقيت وأكدت أنه ” لا بأس من إستعداد قاصد الحج والعمرة في تلك الحال بالإحرام من منزله بالمدينة المنورة.

وعند انطلاق القطار مباشرة ينوى الدخول في النسك لأن وقوف القطار عند الميقات مع إنطلاقه تعطيل لسيره ومشقة على الركاب ” .