نشر : منذ 1 ساعة 1٬742 5 حوادث بالصور.. مصرع شخصين إثر سقوط مركبة بجبل ” دكا “ عبدالعزيز القثامي(صدى): شهدت مدينة الشفا سقوط مركبة بجبل ” دكا ” ؛ أسفرت عن وفاة شخصين وإصابة 6 اشخاص. ونشر الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، صور لمدني الطائف وهم يباشرون موقع الحادث بعد تلقي البلاغ. الوسوم:الطائف
ابن البلد[ عدد التعليقات: 816 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
ابو خالد السفياني[ عدد التعليقات: 37 ] نشر منذ 1 ساعة
اتمني من امانة الطائف منع السيارت من صعود جبل دكا ووضع حواجز من الاسمنت المسلح والاكتفاء بالصعود علي الاقدام لانه جبل مرتفع وخطير ومساحته ضيقة لاتكفي لارتياد مجموعة كبيرة من السيارت ولا يوجد مردات لتفادي السقوط للاسفل وشكرا
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 4521 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31916 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحمهم
ابو ماجد[ عدد التعليقات: 37 ] نشر منذ 38 دقيقة
الله يرحمهم جميعا ويشفي مصابهم منطقة الشفا منطقة جميلة واجوائها بارده شتاء ومعتدلة صيفا لاكن تحتاج الي تطوير وبناء منتجعات في اعالي قمم الجبال واتمني من الشركات ورجال الاعمال انشاء منتجعات راقية وفنادق 4-5 نجوم وانشاء مطاعم راقية وحدائق ومسطحات خضراء مثل تركيا والدول الاوربية والاسيوية زرت منطقة الشفا عدة مرات واخرها قبل شهر تقريبا لم يتغير فيها شئ منذ عدة سنوات مضت ماعاد بعض المنتجعات الحديثة التي انشأت حديثا تحتاج الي اعادة تخطيط لتصبح منطقة سياحية جميلة يرتادها الزوار والسياح من جميع دول العالم