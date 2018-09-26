بالصور.. مصرع شخصين إثر سقوط مركبة بجبل ” دكا “

عبدالعزيز القثامي(صدى):

شهدت مدينة الشفا سقوط مركبة بجبل ” دكا ” ؛ أسفرت عن وفاة شخصين وإصابة 6 اشخاص.

ونشر الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، صور لمدني الطائف وهم يباشرون موقع الحادث بعد تلقي البلاغ.