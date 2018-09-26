نظام غذائي لمحاربة التهابات الجسم وحب الشباب

أماني الغامدي(صدى):

يمكن الاعتماد على النظام الغذائي لمحاربة معظم التهابات الجسم، فالأطعمة الأساسية التي تتضمنها هذه الحمية تحتوي على عناصر طبيعية فعالة في القضاء على الالتهابات.

ويعد من أهم هذه الأطعمة: الكاكاو والفلفل الحريف ” الشطة ” والمأكولات التي تحتوي على فيتامين ” د ” ، كما أن المكسرات والفواكه خيارات مثالية للوجبات الخفيفة مع الشاي الأخضر والقهوة الإفطار، بالإضافة إلى تناول خضروات طازجة مثل الفلفل الأخضر والسبانخ والخس، مع بياض البيض، واللبن ” الزبادي ” الخالي من السكر والنكهات، والفواكه الطازجة، والخبز الأسمر، وشرب الشاي الأخضر في الصباح.

ومن الممكن تناول حبوب الشوفان مع الفراولة ” الفريز ” أو الكرز أو التوت أو الرمان أو المانجو، كما أن السلطة طبق رئيسي في هذه الحمية في الغداء، ومن المفيد إضافة الخضروات الورقية إليها مثل البقدونس والخس، ويمكنك تعزيزها بإضافة الفواكه مثل البرتقال والتفاح والمانجو.

وفي السياق نفسه، تناول شوربة الخضروات مثل الجزر والبصل والبطاطس، أو شوربة العدس، أما البروتين فيمكن الحصول عليه من السلمون أو السردين أو التونة أو البقوليات والعدس أو التوفو. واستخدم زيت الزيتون في الطبخ على نار هادئة، بينما تناول عشاءك من بين الاختيارات التي تضمنها الإفطار أو الغداء.

ومن بين الوجبات الخفيفة التي من الممكن تناولها، المكسرات والفواكه هي الخيارات المثالية لمحاربة الالتهابات مع الشاي الأخضر أو القهوة، ومن المهم أن تحرص على تناول اللوز والجوز والفستق؛ فيما من بين الأطعمة الرئيسية التي يمكن تضمينها في هذه الحمية: الفطر ” المشروم ” ، والثوم، والسبانخ، وسمك المكاريل والرنجة.

ويأتي ذلك مع الحبوب الكاملة كالأرز البني والخبز الأسمر ومعكرونة القمح الكامل، ومنتجات الألبان الخالية من الدسم أو التي تحتوي القليل منه، والشوكولا الداكنة؛ كذلك ابتعد عن المقالي والمشروبات الغازية والحلوى المصنوعة من السكر والدقيق الأبيض.