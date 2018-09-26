سجين مُغرر به من جماعات إرهابية: سعيد بالقبض علي قبل السفر لسوريا

أبها(صدى):

عبر ” سجين ” بالمباحث العامة في مدينة أبها، مُغرر به من قِبل الجماعات الإرهابية، عن سعادته بالقبض عليه في مطار الملك خالد وإيداعه بالسجن؛ وذلك قبل أن يسافر إلى تركيا وينتقل من خلالها إلى سوريا؛ للانضمام لتنظيم إرهابي

وعن ذلك، قال السجين: ” تأثرت ببعض القنوات الإرهابية، إلى جانب تواصل بعض أقاربي معي ممن ذهبوا للقتال في سوريا ” ، مشيرًا لوجود اتفاق بينه وبين أحد أقاربه على السفر إلى سوريا والقتال معه.

وفيما يتعلق بدخول السجن، كشف ” السجين ” أنه خضع لبرنامج تأهيل نفسي وواصل الدراسة داخل السجن، حيث ناشد المواطنين بعدم تصديق الدعايات المغرضة ضد المملكة.

يُذكر أنه تم القبض عليه بمطار الملك خالد قبل الاتجاه إلى تركيا، والتي كان مقررًا استقباله من قِبل منسق هناك لتسفيره إلى سوريا.