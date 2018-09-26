السعودية للكهرباء: المشاريع الكهربائية الخاصة بقطار الحرمين تمت بأحدث التقنيات

سعيد العجل(صدى):

أكدت الشركة السعودية للكهرباء أن المشاريع الكهربائية الخاصة بقطار الحرمين السريع بين مكة المكرمة والمدينة المنورة تم تنفيذها وفقاً لأحدث التقنيات في مجال صناعة الطاقة الكهربائية، مشيرةً إلى أنه تم إنشاء 6 محطات تحويل جهد 380 كيلو فولت لتعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية للقطار الذي يُعد أكبر مشروع نقل عام من نوعه في منطقة الشرق الأوسط.

وقال الرئيس التنفيذي لـ ” السعودية للكهرباء ” ، المهندس زياد بن محمد الشيحة، إن التصميمات والانشاءات الفنية للمشاريع الكهربائية لقطار الحرمين السريع أخذت في الاعتبار تعزيز الخدمة الكهربائية للقطار ومرافقه المختلفة، وفقاً لأحدث المواصفات العالمية، بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من مليار ونصف المليار ريال، مُعبراً عن فخره ومنسوبي ” السعودية للكهرباء ” في المشاركة بهذا الانجاز الوطني الضخم لخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين وزوار بيت الله الحرام، إضافة إلى المواطنين والمقيمين.

وأضاف: ” تبلغ الأحمال الكهربائية لقطار الحرمين السريع 200 ميجا فولت أمبير، فيما تبلغ السعة الإجمالية لمحطات التحويل المغذية للقطار 720 ميجا فولت أمبير، منها ثلاث محطات في منطقة مكة المكرمة، والثلاثة الأخرين في منطقة المدينة المنورة ” .

ولفت الشيحه إلى أن محطات الركاب تتغذى على الجهد (13.8 ك ف)، ويتم تزويد محطة الركاب في مكة المكرمة بطاقة قدرها 22 ميجا فولت امبير، ومحطة الركاب في جدة بطاقة قدرها 25 ميجا فولت امبير، فيما يتم تزويد محطة الركاب بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية بطاقة قدرها 16 ميجا فولت امبير، ومحطة الركاب في المدينة المنورة بطاقة قدرها 11 ميجا فولت امبير.

وأشاد الرئيس التنفيذي لـ ” السعودية للكهرباء ” بدور الكوادر الوطنية وخبراء الشركة في سرعة ودقة إنجاز مشاريع الطاقة الكهربائية المُغذية للقطار، مؤكداً أن إنجاز مثل هذه المشاريع الوطنية الكبيرة يُثبت قدرة وكفاءة الكوادر الوطنية على تحقيق طموحات وتطلعات المملكة وقيادتها، وحرصهم الدائم على خدمة المسلمين الذين يتوافدون عليها من كل بقاع العالم.

يُذكر أن ” السعودية للكهرباء ” تُزود أيضاً قطار المشاعر المقدسة في مكة المكرمة بالخدمة الكهربائية من خلال محطتي تحويل: هما محطة تحويل منى القطار بقدرة 134 ميجا فولت أمبير، ومحطة تحويل عرفات القطار بقدرة 134 ميجا فولت أمبير، وذلك للتيسير على ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام، وسرعة وسهولة تنقلهم بين المشاعر المقدسة خلال موسم الحج.