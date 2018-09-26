اكتشفي سر رشاقة المرأة اليابانية
كشف عدد من خبراء التغذية عن سبب تميز المرأة اليابانية برشاقتها وبشرتها الصافية .
وأكدوا أن السبب في ذلك تميّز النظام الغذائي الياباني بمكوناته الصحية غير المشبّعة بالدّهون إذ من النادر جداً أن يجتمع صنفين من البروتين أو النّشويات في وجبة واحدة، وهذا ما يساعد فعلاً المرأة في الحفاظ على رشاقتها، الى جانب بعض العادات التي لا تتخلى عنها .
ومن هذه العادات :
– شرب كميات كبيرة من المياه أي ما يعادل ليترين أو ثلاثة في اليوم، والتركيز لاسيما على شرب كوبين صباحاً ما يساعدهن على خسارة الدّهون والتخلص من السموم في الجسم، وعلى التألق دائماً ببشرة نضرة لا شائبة فيها.
– إدخال الخضار الى وجباتهن وتناولها أيضاً بين الوجبات، ما يسرّع عملية الهضم، ويمنعهن من الشعور بالجوع الدائم.
– تناول حبة من الموز صباحاً قبل وجبة الطّعام ما يساعد على حماية المعدة والحفاظ على مستوى السّكر في الدّم.
– استبدال القهوة والشاي، بالينسون والشاي الأخضر والنعناع وغيرها من الأعشاب اليابانية الصّحية، والحرص دائماً على عدم إضافة السّكر.
– يتميّز المطبخ الآسيوي أيضاً باستخدامه للبهارات والليمون والبصل والخل والتوم وغيرها من المطيّبات بدلاً من استخدام الملح الأبيض بكثرة.
– لا تتوقف المرأة اليابانية عن ممارسة الرّياضة، حيث تدخل الثقافة الرياضية الى عاداتها اليومية منذ الصّغر، ما يدفعها الى عدم التخلي عنها لأجل خسارة الدّهون والحفاظ على توازن جسمها من الناحية الصّحية، الجسدية والنّفسية.
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 3065 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللي اعرفه عن اليابانيين
مثل السيارة مجرد تشبيه😅
كل ستة6 أشهر صيانة
يعني الياباني كل 6 أشهر يروح المستشفى
ويعمل فحص شامل من الراس الى اطراف اصابع رجوله(اكرمكم الله)
وبكذا يتداركون الامراض منذو مبطي😂
وحنا هنا اذا جاء المرض رحنا ندربي روسنا للهوسبتل💉💊😂
ابو غالب[ عدد التعليقات: 380 ] نشر منذ 1 ساعة
ياريت يتعلمو الحريم من اليابانيات كيف يحافظو علي رشاقتهم ونظام التغذية كما ذكر في التقرير الكبسه والمندي والمضبي الخ من الوجبات الدسمة تسبب السمنه وزيادة الوزن وامراض السمنه والبدانه والضغط والسكر والقلب
Reem[ عدد التعليقات: 487 ] نشر منذ 1 ساعة
الرشاقة للجميع نساء ورجال مثل ماتحبون تشوفون نسائكم رشيقات حنا بعد نتطلع تكون إجسامكم رشيقة .
ابو سلطان[ عدد التعليقات: 37 ] نشر منذ 1 ساعة
في واحد ينتقد النسوان ويقول وينكم من اخلاق امهات المؤمنيين والصحابيات ترد عليه وحده وتقول وينكم ياشباب من اخلاق وافعال الخلفاء الراشدون والصحابه الكرام صفقة الشاب علي جبهته
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31916 ] نشر منذ 55 دقيقة
المثل بالمثل