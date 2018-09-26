اكتشفي سر رشاقة المرأة اليابانية

أماني الغامدي(صدى):

كشف عدد من خبراء التغذية عن سبب تميز المرأة اليابانية برشاقتها وبشرتها الصافية .

وأكدوا أن السبب في ذلك تميّز النظام الغذائي الياباني بمكوناته الصحية غير المشبّعة بالدّهون إذ من النادر جداً أن يجتمع صنفين من البروتين أو النّشويات في وجبة واحدة، وهذا ما يساعد فعلاً المرأة في الحفاظ على رشاقتها، الى جانب بعض العادات التي لا تتخلى عنها .

ومن هذه العادات :

– شرب كميات كبيرة من المياه أي ما يعادل ليترين أو ثلاثة في اليوم، والتركيز لاسيما على شرب كوبين صباحاً ما يساعدهن على خسارة الدّهون والتخلص من السموم في الجسم، وعلى التألق دائماً ببشرة نضرة لا شائبة فيها.

– إدخال الخضار الى وجباتهن وتناولها أيضاً بين الوجبات، ما يسرّع عملية الهضم، ويمنعهن من الشعور بالجوع الدائم.

– تناول حبة من الموز صباحاً قبل وجبة الطّعام ما يساعد على حماية المعدة والحفاظ على مستوى السّكر في الدّم.

– استبدال القهوة والشاي، بالينسون والشاي الأخضر والنعناع وغيرها من الأعشاب اليابانية الصّحية، والحرص دائماً على عدم إضافة السّكر.

– يتميّز المطبخ الآسيوي أيضاً باستخدامه للبهارات والليمون والبصل والخل والتوم وغيرها من المطيّبات بدلاً من استخدام الملح الأبيض بكثرة.

– لا تتوقف المرأة اليابانية عن ممارسة الرّياضة، حيث تدخل الثقافة الرياضية الى عاداتها اليومية منذ الصّغر، ما يدفعها الى عدم التخلي عنها لأجل خسارة الدّهون والحفاظ على توازن جسمها من الناحية الصّحية، الجسدية والنّفسية.