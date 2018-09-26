لكي تحصل على الوظيفة .. هذه الأسئلة يجب الابتعاد عنها خلال مقابلة العمل

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

أفاد موقع ” بيزنس إنسايدر ” بـ 14 أمر يجب أن تتجنب الحديث عنه خلال مقابلة العمل، كي تحصل على وظيفتك المنشودة أهمها عدم طرح أسئلة شخصية أو عائلية خلال المقابلة أو التقليل من الشركة المتقدم لها أو السؤال عن طبيعة عمل الشركة لأنه من المفترض معرفتها قبل التقدم لشغل وظيفتها .

وأضاف الموقع أنه لا يجب التطرق إلى محاولة تغيير الوظيفة بعد سنوات أو التفوه بكلمات نابية أو محاولة مغازلة المحاور سواء كان رجل أو سيدة أو السؤال حول مراقبة الشركة لموظفيها أو لبريدهم الإلكتروني أو السؤال عن طبيعة العلاقة مع الزملاء لأنه يبدو وكأن تخفي شيء أو عدواني .

وفي الختام يجب ألا تخبر المحاور أنك مثلا تكره رئيسك فى العمل ويجب أن تتحدث عن طموحاتك أكثر من الحديث غن الماضي .