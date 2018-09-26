” التعليم ” تتفاعل مع طلب معلمة يعجز أبناؤها عن الحركة والكلام
شكت المعلمة هند عواض المطيري، بإحدى مدارس محافظة رماح، من بعد المسافة عن منزلها حيث طالبت بنقلها إلى الرياض لتستطيع رعاية أولادها الثلاثة ، خاصة أنهم من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأوضحت المعلمة أنها تضطر يوميًا لقطع مسافة 200 كيلو متر للذهاب من سكنها بالرياض إلى مقر عملها برماح، حيث أن أولادها مصابون بإعاقة حركية وذهنية شديدة، وبُعد مقر عملها عن مسكنها يتسبب في عودتها متأخرة للمنزل.
ومن جانبها، تفاعلت وزارة التعليم اليوم الأربعاء، مع شكواها؛ حيث صرّح مبارك العصيمي المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلًا أن الوزارة درست طلب المعلمة؛ فيما وجه الوزير بإعادة ندبها تقديرًا لظروف أبنائها العاجزين عن الحركة والكلام.
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متقاعد[ عدد التعليقات: 176 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب التعليم لم تتفاعل مع مشكلتها ولم تكلف المسؤولين بدراسة حالتها الابعدالاعلام
أبوعبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 921 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يشفيهم ونعم الأم تسعى لكسب الرزق ومرعات اطفالها الله هم جازها بمغفرة منك وسهل لها دروب الخير ورحمنا ولوالدينا يارحم الراحمين ٠
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 4521 ] نشر منذ 19 دقيقة
ان شاء الله تعتبر مجاهده .ان احتسبت الاجر.
هزيم[ عدد التعليقات: 184 ] نشر منذ 7 دقائق
ههههههههههه
اخ ..بس
يازين التعلوم.
alfahd42[ عدد التعليقات: 19016 ] نشر منذ 6 دقائق
مثل هذه الحاله المفروض ترفع من ادارتها ويقبل مباشره طلبها مايحتاج تصعيد اعلامي ولا غيره الا اذا الاداراة مافي يدها شي هذه مصيبه