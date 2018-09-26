منى واصف: لم أرى ابني منذ 10 سنوات

دمشق(صدى):

كشفت الفنانة السورية منى واصف أن آخر مرة رأت فيها ابنها كانت منذ 10 سنوات، مشيرة إلى أن ” الولد ” أعطى لها القوة؛ لأنه أشعرها بالأمومة.

وقالت ” واصف ” خلال لقائها مع الإعلامية وفاء الكيلاني ببرنامج ” تخاريف ” : ” أحب ان أوصي ابنة اختي هنادي بالانتباه على نفسها، وأوصي ابني عمار بالسعادة وأن يكون حقيقي ومحب، ولا يمكن أن أترك الشام وأذهب إلى الغربة مع ابني ” .

وصرحت ” واصف ” للإعلامية ” وفاء ” أنها تريد أن يكون لها ابنًا ثان، مشيرة إلى أنها لا تشعر بالوحدة لأن عملها يجعلها دائمًا مع الناس وبينهم.

وعن الرجال الذين مروا بحياة الفنانة منى الواصف، أبانت أن هناك 4 رجال مروّا في حياتها هم ” والدها وزوج امها وزوجها وابنها ” .