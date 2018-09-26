ما لا تعرفه عن فائدة النشاط البدني لتحسين الذاكرة

واشنطن(صدى):

كشفت دراسة طبية حديثة أجراها علماء بجامعة ” كاليفورنيا ” ، أن ممارسة نشاط بدني خفيف لمدة 10 دقائق فقط ، تكفي لتعزيز الدماغ وتحسين الذاكرة.

وعن الدراسة، وجد العلماء أن الاتصال بين أجزاء الدماغ المسؤولة عن تكوين الذاكرة والتخزين، زاد بعد مدة قصيرة من التمارين الخفيفة مثل ” 10 دقائق من المشي البطيء، أو اليوغا، أو التاي تشي ” .

حيث تُعد هذه الوسائل البسيطة فعالة لإبطاء أو فقدان الذاكرة وفقدان القدرة الإدراكية لدى الأشخاص المسنين، أو الذين لديهم مستويات منخفضة من القدرة الجسدية.