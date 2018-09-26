  • الأربعاء 26

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. ما لا تعرفه عن فائدة النشاط البدني لتحسين الذاكرة

ما لا تعرفه عن فائدة النشاط البدني لتحسين الذاكرة

ما لا تعرفه عن فائدة النشاط البدني لتحسين الذاكرة
واشنطن(صدى):

كشفت دراسة طبية حديثة أجراها علماء بجامعة ” كاليفورنيا ” ، أن ممارسة نشاط بدني خفيف لمدة 10 دقائق فقط ، تكفي لتعزيز الدماغ وتحسين الذاكرة.

وعن الدراسة، وجد العلماء أن الاتصال بين أجزاء الدماغ المسؤولة عن تكوين الذاكرة والتخزين، زاد بعد مدة قصيرة من التمارين الخفيفة مثل ” 10 دقائق من المشي البطيء، أو اليوغا، أو التاي تشي ” .

حيث تُعد هذه الوسائل البسيطة فعالة لإبطاء أو فقدان الذاكرة وفقدان القدرة الإدراكية لدى الأشخاص المسنين، أو الذين لديهم مستويات منخفضة من القدرة الجسدية.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *