رجل يتجرد من أبوته ويقتل طفله الرضيع بعد ضربه وعضه

موسكو(صدى):

تجرد رجل من أبوته وأقدم على قتل طفله الرضيع في شهره الثالث؛ وذلك بعد قيامه بضربه وعضه.

وبالتطرق للتفاصيل، أوضحت زوجة المشتبه به أنها حينما عادت للبيت وجدت طفلها ميتًا وعلى جسمه آثار الضرب والعض، حيث زعم المشتبه به أنه حاول تهدئة الطفل عندما أخذ يصرخ من البكاء.

ووفقًا لما ذكره أوليغ ديغيل، المتحدث باسم فرع هيئة التحقيق الروسية في إقليم كراسنويارسك في غرب سيبيريا، أن المشتبه به قام بضرب الطفل على الوجه مرتين وعضه في جسده؛ وبعد ذلك شرب الجعة وذهب للنوم.

وأرسلت السلطات المشتبه به لإجراء فحص طبي له؛ وذلك لمعرفة ما إذا كان في حالة سكر أو تحت تأثير المخدرات.