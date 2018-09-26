7 مؤشرات تدل على تلف مساعدين السيارة

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

المساعدين من الأجزاء الهامة في مجموعة التعليق، والتي تعمل على راحة وأمان الركاب وقائد السيارة، كما لها تأثير فعال على الأداء والكفاءة والاتزان والثبات أثناء القيادة على الطريق.

وتتعرض المساعدين في السيارة للتلف بسبب عدد من الأسباب، منها القيادة على الطرقات الوعرة التي دائمًا ما تكون مليئة بالمطبات والحفر، أو لتحميل السيارة بأوزان كبيرة، أو لإنتهاء عمرها الإفتراضي.

ونقدم لكم اليوم الأعراض التي تشير إلى تلف المساعدين:

1- تقليل ثبات واتزان السيارة على الطريق

2- ملاحظة طول مسافة الكبح والإنحراف في المنعطفات

3- تآكل إطارات السيارة، وظهور الإطارات بشكل غير متساو أي بشكل متعرج

4- تسرب الزيت من المساعدين

5- ارتجاج السيارة أثناء السير على الطريق

6- تجنح في الجزء الأمامي من السيارة عند الضغط على المكابح وتبدو وكأنها تغوص في الأرض

7- صدور أصوات غريبة مثل الطقطقة من إطارات السيارات خاصة عند تخطي المطبات والحفر