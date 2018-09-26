” نقاد ” يهاجمون مسلسل ” قانون عمر ” : لا يعترف بقانون التمثيل

أماني الغامدي(صدى):

هاجم النقاد مسلسل ” قانون عمر ” بطولة المطرب المصري حمادة هلال والذي عرض في رمضان الماضي؛ حيث اعتبروه لم يلتزم بقاعدة ” لا تخبرني بغرابة ما ستقوله، لكني فقط أخبرني كيف ستقوله ” .

وأوضحوا أنه مضى بعيدًا في الحبكة التي رسمها سيناريو فداء الشندويلي على نحو غريب للغاية، كأن صناع العمل يرفعون شعار: هذا ما لدينا وعليكم أن تتقبلوه كما هو من دون أي تساؤل مثل أطفال مهذبين يمتثلون لدواء ما قبل النوم، لافتين الشخصية الرئيسة ” عمر ” تتسم بالمثالية، ويتصف بأنه ابن بلد، طيب، محبوب، يسعى إلى مساعدة الآخرين ولو على حساب نفسه.

وأكد النقاد أن أحداث المسلسل غير مترابطة ولا توجد أي أدلة منطقية تساعد في تصديقها؛ لافتين إلى أنه لا يقدم المؤلف مبررات كأن يمهد للأمر مثلاً بأنه يعيش قصة حب عنيفة ويستعد للزواج من حبيبته أو لديه التزام ديني، ما يقف حجر عثرة بينه وبين ” الخطايا ” حينما أغوته إحداهما ورفض ذلك.

وأشاروا إلى أن ما يزيد الحيرة أن عمر في حاجة ماسة الى المال لعلاج والدته، الذي يستنزف معظم دخله، كما أن العمر تقدم به ويجب أن يتزوج عاجلاً أم آجلاً، مؤكدين أن حمادة هلال حاول استنتساخ وصفة النجاح الغنائي الشعبي التي عايشها بالمسلسل، فالبطل فقير تصاب أمه فجأة بالسرطان وحالتها متأخرة، ويعالجها بجلسات الكيماوي من دون أن تعرف شيئًا، كما أن الأشرار يدسون له شحنة مخدرات في سيارته فيدخل السجن ظلمًا، وحين يقع في الحب ويتزوج يخططون لقتل زوجته وكادوا ينجحون في مسعاهم.