تنبيه متقدم بهطول أمطار على 6 محافظات بعسير
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة، على أجزاء عدد من محافظات منطقة عسير تستمر حتى الساعة الـ 9 من مساء اليوم.
وشمل التنبيه محافظات محايل ورجال ألمع والنماص وبارق والمجاردة وتنومة.
وتوقعت الهيئة أن تكون الأمطار مصحوبة بزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول في عدد من أودية المنطقة.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31916 ] نشر منذ 47 دقيقة
الله يجعلها امطار خير وبركه يا ليتني عسيريه