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تنبيه متقدم بهطول أمطار على 6 محافظات بعسير

تنبيه متقدم بهطول أمطار على 6 محافظات بعسير
أبها(صدى):

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة، على أجزاء عدد من محافظات منطقة عسير تستمر حتى الساعة الـ 9 من مساء اليوم.

وشمل التنبيه محافظات محايل ورجال ألمع والنماص وبارق والمجاردة وتنومة.

وتوقعت الهيئة أن تكون الأمطار مصحوبة بزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول في عدد من أودية المنطقة.


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