لأول مرة عالميا.. سيارة رياضية تساعد على التخسيس باختراع سعودي

نايف السالم(صدى):

حصل المخترع السعودي ” ناصر الشواف ” على براءة الاختراع الدولية في ابتكار أول سيارة رياضية علي مستوى العالم وتعمل كدراجة، حيث تساعد على الرشاقة والتخسيس من خلال حرق السعرات الحرارية بواقع 300 سعر لكل 30 دقيقة .

ووفقا لموقع uk.motor1، تعاون ناصر مع شركة BPO الهولندية لإنشاء برنامج FitCar PPV Prototype 2، الذي قام بتبديل دواسة الوقود إلى ما يشبه دواسات الدراجات الهوائية التي تعمل بحركة الأرجل.

وأضاف أن السيارة من الخارج تشبه إلى حد كبير سيارة أودي A4 أفانت، كما أن لديها محركا توربينيا لا سلكيا بسعة 2 ليتر، والذي يتزاوج مع علبة تروس أوتوماتيكية قياسية، ولكن المقصورة مختلفة نوعا ما، وينتظر الاختراع الموافقة على اعتماده في طرق هولندا وبعض الدول الأوروبية.