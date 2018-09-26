أسوأ وضعيات النوم ” على البطن “

واشنطن(صدى):

كشفت دراسة أجراها علماء من الولايات المتحدة، عن أفضل وأسوأ وضعيات النوم؛ حيث أكدت أن النوم على البطن من أسوأ الوضعيات، فله تأثير سلبي في صحة الجسم.

وتحدثت الدراسة عن آلام الظهر بصورة خاصة بسبب النوم على البطن، لأن الإنسان لا يمكنه التحكم في أثناء النوم بالوضعية الصحيحة للعمود الفقري، كما سيشعر الشخص بالتوتر والشد في منطقة الرقبة والمفاصل وكذلك بالتنمل والوخز.

وأشارت الدراسة إلى أن هذه الوضعية للنوم لا تسمح بتحريك الرأس والرقبة بحرية وتجعل التنفس صعبًا، كما أن تأثيرها أسوأ على النساء الحوامل، لأنها قد تسبب مشكلات صحية للطفل حتى في الأسابيع الأولى من الحمل؛ فيما ينصح الأطباء للتخلص من عادة النوم على البطن بعدم النوم على مرتبات ناعمة ووسائد منتفخة وناعمة، وممارسة التمارين البدنية واليوجا بنشاط.

وأوضحت الدراسة أفضل وضعيات النوم هي على الجانبين، حيث يصل عدد الذين يستخدمون هذه الوضعية 40% معظمهم من النساء، وأن النوم على الجانب الأيسر يفيد في تحسين عملية هضم الطعام.