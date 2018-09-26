بالفيديو.. رضيعة تعبر الطريق بمفردها وشخص ينقذها

واشنطن(صدى):

أظهرت مجموعة من الصور، التقطها سائق سيارة في نيوجيرسي الأمريكية، رضيعة تبلغ من العمر 10 أشهر تعبر الشارع بمفردها مما أثار صدمته؛ حيث اعتقد أنها مجرد دمية.

ومن جانبه، أوضح السائق كاني كانون البالغ من العمر 41 عامًا أنه قام بإبطاء السير خلف سيارته، قبل أن ينقذ الطفلة، واتصل بالشرطة مباشرة.

وأشار إلى إنه أخذ الطفلة إلى منزله، ليهرع أحد الجيران لأخذ طفلته، وقدّم اعتذاره لكانون الذي غضب بشدة وقال له أنه يجب أن يعتذر من الطفلة التي كانت ستفقد حياتها بسبب ترك باب المنزل مفتوحًا.