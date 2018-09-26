بالصور.. ولي العهد يستقل قطار الحرمين في زيارته للمسجد النبوي

نايف السالم(صدى):

استقل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قطار الحرمين السريع قادمًا من جدة إلى المدينة المنورة أمس الثلاثاء، حيث جاءت مرافقةً لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في تدشين الرحلة الأولى لقطار الحرمين، وزيارة المسجد النبوي الشريف.

وفي السياق نفسه، قام الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، والأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فهد بن فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير أحمد بن فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، وأمين منطقة المدينة المهندس محمد العمري، ووكيل إمارة منطقة المدينة المنورة وهيب السهلي، وقائد منطقة المدينة المنورة اللواء ركن عبدالله بن سعيد القحطاني، ومدير شرطة المنطقة اللواء عبدالهادي بن درهم الشهراني، باستقبال ولي العهد في زيارته للمسجد النبوي.