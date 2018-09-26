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بالصور.. كشف قصة الصورة المقدمة لخادم الحرمين أثناء تدشينه قطار الحرمين

بالصور.. كشف قصة الصورة المقدمة لخادم الحرمين أثناء تدشينه قطار الحرمين
حمود العنزي(صدى):

قُدم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- ؛ صورة تعود لـ 70 عامًا، عندما دشن الملك عبدالعزيز -رحمه الله- محطة قطار سكة الحجاز.

وعن قصة هذه الصورة، قال الباحث في التاريخ فؤاد المغامسي ” إن الصورة وثيقةٌ تاريخية قدّمت لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ أثناء تدشينه لقطار الحرمين السريع ” .

وتابع ” المغامسي ” : ” هذه صورة من تاريخ الوطن للمؤسس الملك عبدالعزيز وولي عهده آنذاك الملك سعود رحمهم الله أثناء تدشين محطة القطار عام 1371هـ/1951م ” .

ودشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- يوم أمس قطار الحرمين الشريفين، قبل أن يستقله إلى المدينة المنورة؛ فيما قدّم وزير النقل نبيل العمودي ‏جزيل الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على رعايته انطلاقة قطار الحرمين السريع.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 54753 ] نشر منذ 15 دقيقة

حفظه الله ووفقه لما يحبه ويرضاه ,, آمين ,,

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