أسباب الإصابة بالحموضة.. وطرق الوقاية والعلاج

أماني الغامدي(صدى):

تعتبر الحموضة من المشكلات الصحية الشائعة، والتي يشكو منها معظم الناس، نظرا لأنها تعتمد على اتباع عادات غذائية خاطئة.

وتشير الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية؛ إلى أن الحموضة تحدث عندما يصل حمض المعدة إلى المريء، فيسبب ذلك ما يشبه الحرقان في معدتك.

وتوضح أن الأعراض، لا تتوقف عند الشعور بحرقة في منطقة المعدة، فمن أعراض الحموضة أيضا؛ التهاب الحلق المزمن، وصعوبة البلع، وتقطر الأنف، والشعور ببحة في الصوت.

وعن أسباب الإصابة وتعددها دكتورة هدى، وتستعرضها في السطور التالية:

هناك عوامل وراثية، ولكن هناك عوامل أخطر وأبعد من ذلك، كزيادة الوزن التي تجعلك أكثر عرضة للإصابة بالحموضة.

وأيضاً التدخين يساهم في التعرض لهذا المرض المزعج.

كما أن هناك بعض الأطعمة والمشروبات من شأنها أن تصيبك بالحموضة، مثل البيتزا أو المشويات وبالإضافة إلى ذلك، الثوم، والأطعمة المقلية، والنعناع والحمضيات.

وعدد من المشروبات مثل القهوة والشاي والمشروبات الغازية وعصائر الحمضيات.

وهناك عادات حياتية، مثل الاستلقاء بعد تناول الطعام، إلى جانب أن هناك بعض الأدوية تسبب الحموضة.

وعن الوقاية والعلاج من الحموضة، فتؤكد دكتورة هدى أنه يجب تجنب كل العوامل السابقة، وتغيير نمط وعادات الغذاء، وكذلك الامتناع عن التدخين، وتجنب كل الأطعمة والمشروبات السالف ذكرها، أو على الأقل تناولها على فترات متباعدة قدر المستطاع.

كذلك لا بد من الذهاب للطبيب؛ حيث أن هناك العديد من الأدوية المعالجة للحموضة.