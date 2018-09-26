السجن وغرامة 10 آلاف ريال عقوبة الشاب الذي أطعم الناقة نقودا

علي القحطاني (صدى):

على خلفية مقطع الفيديو المثير للجدل، الذي وثق إطعام شاب لناقة نقودًا ورقية، استنكر قانونيون الواقعة، التي تمثلت في إتلاف أوراق العملة الوطنية.

وشدد القانونيون على أن هذا الفعل مخالف ويقع ضمن النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود.

وأوضحوا أن المادة الثالثة تنص على معاقبة من يتلف النقود بأي وسيلة بإحدى عقوبتين إما السجن خمس سنوات أو غرامة عشرة آلاف ريال، أو بهما معًا.

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