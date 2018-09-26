السجن وغرامة 10 آلاف ريال عقوبة الشاب الذي أطعم الناقة نقودا
على خلفية مقطع الفيديو المثير للجدل، الذي وثق إطعام شاب لناقة نقودًا ورقية، استنكر قانونيون الواقعة، التي تمثلت في إتلاف أوراق العملة الوطنية.
وشدد القانونيون على أن هذا الفعل مخالف ويقع ضمن النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود.
وأوضحوا أن المادة الثالثة تنص على معاقبة من يتلف النقود بأي وسيلة بإحدى عقوبتين إما السجن خمس سنوات أو غرامة عشرة آلاف ريال، أو بهما معًا.
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faeiz[ عدد التعليقات: 386 ] نشر منذ 1 ساعة
وهل هذه العقوبة رادعه له اذا كانت كذلك لامشكله واذا كانت غير رادعه مشكله
ابو عمار[ عدد التعليقات: 19887 ] نشر منذ 1 ساعة
بصراحه الغرامه لوحدها ما تكفي
هذا الاهبل المفروض يسدحونه في مكان عام و يجلد صح لكي يرتدع من افعاله السخيفه
*****أســــــــــــــير بغرااامك*****[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ 1 ساعة
تمام
أقل شيئ بحقه
شالوم[ عدد التعليقات: 83 ] نشر منذ 1 ساعة
لماذا هو حر فى فلوسة !
ابن البلد[ عدد التعليقات: 814 ] نشر منذ 1 ساعة
يستاهل
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54753 ] نشر منذ 54 دقيقة
يستاهل ,,
الابهاوي[ عدد التعليقات: 390 ] نشر منذ 35 دقيقة
الرجال طلع معروف
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 4516 ] نشر منذ 28 دقيقة
البطران يروض والشبعان يجَوع-والرويان يعطش-ان كان ذلك من بطر ليحس بمعاناة الاخرين اما اذا مريض فيعالج-لو جمدت حساباته وقعد يتسلف ويدور للريال مايحصله كان شفنا ردة فعله-
*****أســــــــــــــير بغرااامك*****[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ 22 دقيقة
لا موحرة ؟
فيه انظمة ولوائح في الشيء هذا
أخوي شالوم,,
*****أســــــــــــــير بغرااامك*****[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ 19 دقيقة
الله يعطيه الفقر الي ادق من غبار الجنط…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………