  • الأربعاء 26

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. السجن وغرامة 10 آلاف ريال عقوبة الشاب الذي أطعم الناقة نقودا

السجن وغرامة 10 آلاف ريال عقوبة الشاب الذي أطعم الناقة نقودا

السجن وغرامة 10 آلاف ريال عقوبة الشاب الذي أطعم الناقة نقودا
علي القحطاني (صدى):

على خلفية مقطع الفيديو المثير للجدل، الذي وثق إطعام شاب لناقة نقودًا ورقية، استنكر قانونيون الواقعة، التي تمثلت في إتلاف أوراق العملة الوطنية.

وشدد القانونيون على أن هذا الفعل مخالف ويقع ضمن النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود.

وأوضحوا أن المادة الثالثة تنص على معاقبة من يتلف النقود بأي وسيلة بإحدى عقوبتين إما السجن خمس سنوات أو غرامة عشرة آلاف ريال، أو بهما معًا.

إقرأ أيضًا:

بالفيديو.. شاب يطعم ناقة حزمة من النقود.. وهكذا وصفه النشطاء


10 تعليقات

[ عدد التعليقات: 386 ] نشر منذ 1 ساعة

وهل هذه العقوبة رادعه له اذا كانت كذلك لامشكله واذا كانت غير رادعه مشكله

[ عدد التعليقات: 19887 ] نشر منذ 1 ساعة

بصراحه الغرامه لوحدها ما تكفي
هذا الاهبل المفروض يسدحونه في مكان عام و يجلد صح لكي يرتدع من افعاله السخيفه

[ عدد التعليقات: 83 ] نشر منذ 1 ساعة

لماذا هو حر فى فلوسة !

[ عدد التعليقات: 390 ] نشر منذ 35 دقيقة

الرجال طلع معروف

[ عدد التعليقات: 4516 ] نشر منذ 28 دقيقة

البطران يروض والشبعان يجَوع-والرويان يعطش-ان كان ذلك من بطر ليحس بمعاناة الاخرين اما اذا مريض فيعالج-لو جمدت حساباته وقعد يتسلف ويدور للريال مايحصله كان شفنا ردة فعله-

[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ 19 دقيقة

الله يعطيه الفقر الي ادق من غبار الجنط…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *