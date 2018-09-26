ترامب يدعو العالم لعزل إيران بسبب سلوكها العدواني

واشنطن(صدى):

شن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في خطابه السنوي في الأمم المتحدة، مساء أمس الثلاثاء، هجومًا لاذعًا على إيران منتقدًا ما وصفه بـ ” الدكتاتورية الفاسدة ” .

وقال ترامب خلال كلمته : ” زعماء إيران ينشرون الفوضى والموت والدمار، ولا يحترمون جيرانهم أو حدودهم أو الحقوق السيادية للدول “.

وطلب ترمب من دول العالم الانضمام إلى الولايات المتحدة في عزل إيران بسبب سلوكها العدواني”، مضيفًا : ” سنفرض المزيد من العقوبات بعد استئناف العقوبات النفطية على إيران في الخامس من نوفمبر” .

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