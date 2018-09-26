بالفيديو..ابن مذيعة يقتحم استوديو الأخبار ويرقص على الهواء

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

في موقف كوميدي، تفاجأت مقدمة البرامج في قناة ” E NEWS “، جوليان رانينتش، باقتحام ابنها استوديو الأخبار ، أثناء تقديمها لنشرة الأخبار برفقة زميل لها في القناة.

وصدمت المذيعة باقتحام ابنها للأستوديو، وقيامه بالرقص والركض أثناء البث المباشر.

واعتذر زميل المقدمة عما حدث للمشاهدين في الوقت الذي سارعت فيه المذيعة لإخراج ابنها، وساعدها في ذلك زميلها في القناة.