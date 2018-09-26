بالفيديو..ابن مذيعة يقتحم استوديو الأخبار ويرقص على الهواء
في موقف كوميدي، تفاجأت مقدمة البرامج في قناة ” E NEWS “، جوليان رانينتش، باقتحام ابنها استوديو الأخبار ، أثناء تقديمها لنشرة الأخبار برفقة زميل لها في القناة.
وصدمت المذيعة باقتحام ابنها للأستوديو، وقيامه بالرقص والركض أثناء البث المباشر.
واعتذر زميل المقدمة عما حدث للمشاهدين في الوقت الذي سارعت فيه المذيعة لإخراج ابنها، وساعدها في ذلك زميلها في القناة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54753 ] نشر منذ 1 ساعة
حركه مفتعله ولا شك ، لجذب المشاهدين وإضافة اكشن لكسر الروتين ,,
,, عموماً الله يستر لاتكون موضه ، يستعدي بها البعض ,,
,, انا ماادري ليش تذكرت ( الحكمة ) التي تقول // صورني وانا ماادري ,,
ابن البلد[ عدد التعليقات: 814 ] نشر منذ 1 ساعة
هههه
زائر[ عدد التعليقات: 2751 ] نشر منذ 58 دقيقة
هذا برنامج ساخر وليش من البرامج المباشرة