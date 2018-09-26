برعاية المحافظ .. بلدية رجال ألمع تقيم إحتفالات اليوم الوطني الـ٨٨ بالقرية التراثية

رجال ألمع(صدى):

برعاية وتشريف من سعادة محافظ رجال ألمع الأستاذ “صالح بن سعد الفردان” ، أفتتحت مساء اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٠/٠١/١٥ فعاليات الإحتفال باليوم الوطني الـ٨٨ للمملكة الذي تقيمه بلدية رجال ألمع بقرية رجال التراثية ولمدة ثلاثة أيام احتفاء بذكرى تأسيس المملكة على يد المؤسس المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز ، وذلك بحضور العديد من مديري الدوائر الحكومية ومشايخ القبائل ووجهاء وأعيان وأهالي المحافظة .

وقد بدئ الحفل بالسلام الوطني أعقبه آيات بينات من القرآن الكريم بعد ذلك كانت أفتتاحية الحفل قدمها الأستاذ “ناصر جبلي” والذي رحب في بداية الحفل بالحضور ، رافعاً في الوقت ذاته التهنئة للقيادة الرشيدة ولأمير المنطقة وسعادة المحافظ والشعب السعودي عامة بهذه المناسبة السعيدة .

تلى ذلك تقديم لوحة إنشادية عنوانها ليلة السعد تترجم مافي قلوب الألمعيون من حب الوطن كانت من أداء”علي سوادي”شعر الأستاذ “إبراهيم المخلوطي”.

ثم كلمة سعادة محافظ رجال ألمع الأستاذ “صالح بن سعد الفردان” والتي رفع من خلالها أسمى التهاني إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله من كل مكروه وسوء وإلى سمو أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز ونائبه وإلى كافة الشعب السعودي بهذه المناسبة الغالية ، مضيفاً أن هذا اليوم هو من أعز وأغلى الأيام على قلب كل مواطن سعودي إذ فيه أراد الله لهذه البلاد أمر رشد وخير وبركة على يد مؤسسها وموحدها وجامع شتاتها الملك المؤسس عليه رحمة الله تعالى .

وأردف “الفردان” بأنه كلما جاء هذا اليوم استذكر كل مواطن ما بذله السابقون لكي نعيش نحن ما نحن فيه من عز ورخاء ، وكذلك يستمد منه الحاضر قوة دفع لمواصلة إنجازات السابقين والعمل بجد وإخلاص وتفانٍ من أجل رفعة هذه البلاد واستمرار رخائها وعزها ، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ لهذه البلاد أمنها وقيادتها .

بعد ذلك ألقيت كلمة شيوخ القبائل ألقاها نيابة عنهم الشيخ “علي بن يحيى الحياني” شيخ قبيلة بني زيد حيث أكدوا من خلالها على أن هذا اليوم محفور في ذاكرة التاريخ وذلك لما حمله من حدث عظيم يمتد أثره حتى الآن وتقف آثاره واضحة جلية أمام الجميع حتى الآن لا ينكرها إلا كل جاحد ، حيث أن المتأمل في الفترة الزمنية التي أعقبت هذا التأسيس ليجد أن المملكة أصبحت سحابة خير للجميع داخلياً وخارجياً أينما حطت رحالها ظهرت بركتها وثمارها .

توالت بعد ذلك فقرات الحفل حيث تم تقديم أوبريت وطني بعنوان “وطن الحياة” والذي أشتمل على بعض العروض التي تدعو إلى حب الأوطان والدفاع عنها ودحر أعدائها في كافة الميادين والعمل على رفعة الوطن في كل المجالات ، كما قدمت فرقة رجال ألمع عروضا ورقصات شعبية .وقد حازت هذه الفعاليات على إستحسان الجميع .