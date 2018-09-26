السجن 10 سنوات لممثل أمريكي شهير اغتصب أكثر من 60 امرأة

واشنطن(صدى):

قضت محكمة في ولاية بنسلفانيا بسجن الممثل الكوميدي الأمريكي الشهير ” بيل كوسبي ” لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى عشر سنوات بعد إدانته بتهمة الاعتداء الجنسي. على أكثر من 60 امرأة.

وصنفت المحكمة كوسبي بأنه ” مفترس جنسي عنيف ” ، وهو ما يلزمه بالخضوع لعلاج نفسي مدى الحياة ، وتم إدراجهعلى لائحة المعتدين الجنسيين.

وبموجب العقوبة سيقضي كوسبي ذو الـ 81 عامًا ، مالا يقل عن ثلاث سنوات خلف القضبان قبل أن يصبح مؤهلا لإطلاق سراح مشروط، لكن قد ينتهي به المطاف بأن يقضي السنوات العشر في السجن.