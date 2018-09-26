السجن 10 سنوات لممثل أمريكي شهير اغتصب أكثر من 60 امرأة
قضت محكمة في ولاية بنسلفانيا بسجن الممثل الكوميدي الأمريكي الشهير ” بيل كوسبي ” لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى عشر سنوات بعد إدانته بتهمة الاعتداء الجنسي. على أكثر من 60 امرأة.
وصنفت المحكمة كوسبي بأنه ” مفترس جنسي عنيف ” ، وهو ما يلزمه بالخضوع لعلاج نفسي مدى الحياة ، وتم إدراجهعلى لائحة المعتدين الجنسيين.
وبموجب العقوبة سيقضي كوسبي ذو الـ 81 عامًا ، مالا يقل عن ثلاث سنوات خلف القضبان قبل أن يصبح مؤهلا لإطلاق سراح مشروط، لكن قد ينتهي به المطاف بأن يقضي السنوات العشر في السجن.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 19887 ] نشر منذ 2 ساعتين
ما لهم حق يسجنونه وعمره 80 سنه ثم الموضوع ما فيه اغتصاب هن اللي يأتون اليه في منزله لانه ممثل ومشهور وعنده فلوس وبعد ما شاب اشتكن عليه حركات نسوان
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 4516 ] نشر منذ 2 ساعتين
قبل الادويه مثل الفياقرا والمنشطات لم نكن نسمع عن الشيبان شي سئ وكذلك لم نكن نسمع مشاكل الشباب كالقتل والاغتصاب قبل انتشار المخدرات والمهلوسات وغيرها الا ماندر- نسأل الله السلامه-
معلمة[ عدد التعليقات: 792 ] نشر منذ 2 ساعتين
كانت له برامج جميلة للأطفال
ومسلسل يعتبر عائلي
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54753 ] نشر منذ 1 ساعة
فاسدون مخمجون ، كبارهم وصغارهم ,,
,, ايش تتوقع يجي من الغرب وامثالهم غير هاالأخلاق والأفعال القبيحه ,,