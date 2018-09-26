نجوم رفحاء أبطال كأس الوطن بإحتفالية اليوم الوطني ال ٨٨ بطلعة التمياط
بحضور الشيخ محمد بن مشل التمياط ورئيس بلدية طلعة التمياط المهندس حمود بن هليل الحجيفي ومدراء الدوائر الحكومية وجمع كبير من أهالي طلعة التمياط حصد نجوم رفحاء كأس الوطن بفوزه على نجوم طلعة التمياط بهدفين مقابل هدف في مباراة مثيرة وممتعة استمتع بها الحضور .
وتأتي هذه الفعالية بمناسبة اليوم الوطني ال ٨٨ بدعم من بلدية طلعة التمياط وتنظيم من لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بطلعة التمياط .
وفِي نهاية اللقاء كرم التمياط والحجيفي الفريق الفائز واللاعبين المتميزين وحكام المباراة .
شمالي[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياهل رفحاء شوفو حل بنادي التضامن واتركون الفوز على الطلعة الطيور طارت بارزاقها وانتم على ماانتم فيه. القيصومة توه طالع وانعرف وانتم لكم قرن على رئيس النادي ماتغير .
خاطبوا المعنين واطلبوا الدعم غيروا الرئيس , غيروا مقر النادي اللي كنه ملعب مدرسة ابتدائية .
بيصيريش يازلمات
شمالي[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 1 ساعة
يتبع
مهو لازم تجيبون لاعبين برازيلين ولا اوروبيين , افريقيا مليانة لاعبين اسعارهم معقولة , 3 او اربعة لاعبين ب مية الف وعليهم ضمان سنتين … تحركوا