نجوم رفحاء أبطال كأس الوطن بإحتفالية اليوم الوطني ال ٨٨ بطلعة التمياط

سعيد العجل(صدى):

بحضور الشيخ محمد بن مشل التمياط ورئيس بلدية طلعة التمياط المهندس حمود بن هليل الحجيفي ومدراء الدوائر الحكومية وجمع كبير من أهالي طلعة التمياط حصد نجوم رفحاء كأس الوطن بفوزه على نجوم طلعة التمياط بهدفين مقابل هدف في مباراة مثيرة وممتعة استمتع بها الحضور .

وتأتي هذه الفعالية بمناسبة اليوم الوطني ال ٨٨ بدعم من بلدية طلعة التمياط وتنظيم من لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بطلعة التمياط .

وفِي نهاية اللقاء كرم التمياط والحجيفي الفريق الفائز واللاعبين المتميزين وحكام المباراة .