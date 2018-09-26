سبب نقل لقاء الباطن والأهلي إلى جدة

نواف السالم(صدى):

قررت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم ، رسميًا نقل مواجهة الباطن والأهلي إلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ونقل مباراة الفريقين إياباً إلى ملعب الباطن في حفر الباطن بسبب أعمال الصيانة لملعب نادي الباطن.

ومن المقرر أن تقام مباراة الفريقين ،يوم السبت المقبل ،في الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كما قررت اللجنة تعديل موعد انطلاق مواجهة فريقي الوحدة والاتحاد ،والتي ستقام غداً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة لتنطلق المباراة عند الساعة 8:35 مساءًا، بدلًا من الساعة 6:55 مساءً .