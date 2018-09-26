صورة نادرة للملك فيصل في عمر الـ 26 خلال زيارته بألمانيا

عادل الحربي (صدى):

أظهرت صورة متداولة، للملك فيصل بن عبدالعزيز -رحمه الله- في عمر العشرينيات، أثناء زيارته لألمانيا.

وظهر الملك رحمه الله حينما كان وزيرًا للخارجية، وفي استقباله عدد من أعضاء الحكومة الألمانية في العاصمة برلين، ضمن جولة أوروبية.

وتم تداول الصورة النادرة، بالتزامن مع اعتذار وزارة الخارجية الألمانية للمملكة، لسوء الفهم الذي طرأ في علاقتها مع المملكة خلال الأشهر الماضية.

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