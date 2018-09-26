بالفيديو والصور..طبيب يدفن مرضاه أحياءًا لعلاج مشاكلهم النفسية

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

لجأ طبيب نفسي إلى طريقة غريبة وغير مسبقة في العلاج عن طريق دفن مرضاه أحياءًا أثناء علاجهم حتى يشعروا بالحيوية.

ويضع الطبيب ويدعى ” اندريه زيليفيترو ” مرضاه في توابيت قبل دفنهم كجزء من العلاج النفسي لهم.

وعثر قروي على 12 تابوتًا فارغًا في الغابة بالقرب من العاصمة كييف في شمال أوكرانيا، وعدد من القبور المحفورة حديثًا في مكان الحادث، وقام باستدعاء الشرطة.

وبالتحقيق ، اعترف الطبيب بأنه يستخدم هذه التوابيت في عملية العلاج النفسي، موضحًا أنه أخذ 12 من مرضاه إلى الغابة ودفنهم أحياء لمدة ساعتين.

وقال الطبيب زيليفيترو :” لقد ابتكرت هذا العلاج قبل بضع سنوات كنت أول شخص خضع له هذا التدريب يساعدك على الشعور بالحيوية ” .

ومن جانبه اعتبرت الشرطة أن الواقعة لا تعد جريمة، حيث تم دفن المشاركين في التدريب طواعية وبمحض إرادتهم، ولم يصب أي شخص أثناء العملية.