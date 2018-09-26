شركة تعلن عن حاجتها لموظفين لـ ” تذوق الحشيش ” مقابل 50 دولارًا في الساعة!

أوتاوا(صدى):

في طلب مثير للجدل، أعلنت شركة كندية متخصصة في إنتاج الحشيش، عن حاجتها لـ 5 موظفين للعمل لديها كـ ” متذوقين محترفين ” بمقابل 50 دولارًا أمريكيًا في الساعة، أي بـ12 ألف دولار شهريًا.

وأوضحت الشركة في إعلانها أن مهمة الموظفين ستكون تجريب منتجات الشركة الجديدة، مُحددة شرطين يجب توفرهما في المتقدم للتوظيف، وهما أن يكون قد تخطى 19 عامًا، وأن يكون في وضع قانوني يسمح له بالعمل في كندا، إضافة إلى مهارته وخبرته في مجال الحشيش.

يذكر أن مجلس الشيوخ الكندي في يونيو الماضي، قد صوت بالأغلبية لصالح قرار يقضي بتشريع استخدام الحشيش لأغراض ترفيهية.