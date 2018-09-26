بالفيديو..مشاري العوضي: لو كانت هند على ذمتي ما سمحت بخروج كليبها ” المستفز “

أماني الغامدي(صدى):

خرج الفنان الكويتي مشاري العوضي عن صمته، معلنًا سبب إعلان إنفصاله عن الفنانة هند البلوشي مؤخرًا ، بالرغم من مرور عامين على انفصالهما رسميًا.

وقال العوضي إن كل زوجين يوجد بينهما شروط وأحكام وعادات وتقاليد، مشيرًا إلى أن بيئته وتربيته واسم عائلته لا تسمح لها بالكثير من الأشياء، وأن هند لو كانت على ذمته لما سمح بخروج كليبها ” المستفز ” إلى النور.

وأشار إلى أنه وجد أن مثل هذه الأعمال قد تسيء إليه، لأن الناس لا يعلمون حقيقة انفصالهما وسيرددون كيف وافق مشاري على هذا الكليب، على الرغم من أن الطلاق تم قبل عرض الفيديو كليب.

وأكد العوضي أن هند البلوشي عزيزة وغالية عليه، لأنها أم أبنائه، ومازال هناك تواصل بينهما فقط في حدود الأبناء ومصلحتهم.

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