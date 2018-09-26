حكم مباراة النصر والتعاون: غرفة الـVAR هي سبب ما حدث

ماجد محمد(صدى):

قدم حكم مباراة النصر والتعاون التي أقيمت أول أمس الأثنين، في الجولة الرابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، اعتذاره للجماهير.

وقال الحكم السلوفيني ” دامير سكومينا ” إنه يتقدم بالاعتذار للجماهير، بعد الزمن الطويل الذي احتاجه لمشاهدة الحالات، منقدًا غرفة تقنية الـVAR مؤكدًا أنها السبب فيما حدث.

وأشار إلى أنه تفاجأ عند مشاهدة الفيديو بالحكام يعرضون له لقطات سابقة حول لعبة سليمة لم يطلبها.

وطالب الحكم بتوعية وتثقيف القائمين على غرفة الـ VAR لتجنب تلك الأخطاء.

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