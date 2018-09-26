قرقاش: الإيرانيون يسعون لدق ” إسفين ” بين نهج واشنطن والسياسة الأوروبية

أبو ظبي(صدى):

أعرب وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أمس الثلاثاء، عن قلقه من الاختلافات العلنية بين الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي، وهي فرنسا وبريطانيا وألمانيا، والولايات المتحدة، وتتفق جميع هذه الدول على ضرورة كبح أنشطة إيران النووية على المدى البعيد وتحجيم برنامج صواريخها البالستية، وكبح جماح نفوذها الإقليمي.

وحذر قرقاش القوى الاوروبية ، من كونها تعطي ايران بصيصا من الأمل بمحاولة الحفاظ على تدفق التجارة، مؤكدًا انها في نهاية المطاف لن تصمد أمام نهج الولايات المتحدة الصارم تجاه إيران.

وقال : ” كلما كان بمقدورنا تقريب وجهات النظر بشكل أسرع كلما كان ذلك أفضل ” ، مضيفًا: ” إن الإيرانيون يعتمدون على ذلك وربما يسعون لدق إسفين بين نهج واشنطن والسياسة الأوروبية ” .

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