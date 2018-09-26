بالفيديو..نائب أمير عسير يسأل مواطن شاعر : ” وين ثوبك ؟ “
أظهر مقطع فيديو متداول ، تواجد نائب أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، بجانب مواطن شاب، يلقي عليه قصيدة من تأليفه.
وأوضح المقطع استماع الأمير تركي بن طلال للقصيدة، وبانتهاءه، سأله عن الزي السعودي قائلا له : ” وين ثوبك ؟ ” ، ليجيبه الشاب قائلا : ” في البيت ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54735 ] نشر منذ 43 دقيقة
هههههههههههههههههه ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 34623 ] نشر منذ 43 دقيقة
هو صادق
جاي يتغزل بقصيدة عن حب الوطن
ولابس ملابس الخواجات🤔
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 34623 ] نشر منذ 42 دقيقة
ماباقي الا يختم الأبيات
ب
ثاااااااوكيو🤗