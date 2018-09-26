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بالفيديو..نائب أمير عسير يسأل مواطن شاعر : ” وين ثوبك ؟ “

بالفيديو..نائب أمير عسير يسأل مواطن شاعر : ” وين ثوبك ؟ “
ابها(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول ، تواجد نائب أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، بجانب مواطن شاب، يلقي عليه قصيدة من تأليفه.

وأوضح المقطع استماع الأمير تركي بن طلال للقصيدة، وبانتهاءه، سأله عن الزي السعودي قائلا له : ” وين ثوبك ؟ ” ، ليجيبه الشاب قائلا : ” في البيت ” .

 


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 54735 ] نشر منذ 43 دقيقة

هههههههههههههههههه ,,

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