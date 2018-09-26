معلمة تشكو حرمانها من رعاية أطفالها بسبب مقر عملها

علي القحطاني (صدى):

تقدمت معلمة بإحدى مدارس محافظة رماح، بشكوى ضد وزارة التربية والتعليم، بسبب التعنت في نقلها إلى الرياض، رغبة منها في أن تصبح بالقرب من مقر سكنها لترعى أولادها الثلاثة ، خاصة أنهم من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضحت المعلمة أنها تضطر يوميًا لقطع مسافة 200 كلم للذهاب من سكنها بالرياض إلى مقر عملها برماح.

وأشارت إلى أن أطفالها يحتاجون لرعاية خاصة، فهم مصابون بإعاقة حركية وذهنية شديدة، وبُعد مقر عملها عن مسكنها يتسبب في عودتها متأخرة للمنزل.