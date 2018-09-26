فيديو مثير للجدل لتلميذ يبكي ويطلب السماح له بقسط من النوم في الفصل

القاهرة(صدى):

أثار مقطع فيديو لطفل مصري في الصف الثاني من المرحلة الابتدائية ، وهو يبكي بشدة داخل لرغبته في النوم قليلًا قبل استكمال يومه الدراسي، جدلًا واسعًا.

وظهر الطفل وهو يبكي مستنجدًا بمعلمته أن تتركه ينام قليلًا، قائلًا لها: ” سبيني أنام ربع ساعة بس ” في الوقت الذي اهتمت فيه المعلمة بتصويره بجوالها، بينما ظهرت معلمة أخرى ممسكة بعصا طويل تستخدمها في عقاب التلاميذ.

ولاقى المقطع هجومًا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبروا تصوير الطفل وهو بهذه الحالة أمر مرفوض لما قد يتركه من أثر سلبي في نفسية الطالب ويجعله يكره التعليم.

ومن جانبه علق أحمد خيري المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم في مصر، على الواقعة قائلًا: ” الفيديو رصد أكثر من شق؛ هو استخدام الهاتف المحمول، وطريقة معاملة المعلمة، وطريقة إلقاء الطفل، والضرب داخل المدرسة ” .

وشدد المتحدث باسم وزارة التعليم، على أنه سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة وقانونية تجاه الواقعة، وجار البحث عن مصور الفيديو.