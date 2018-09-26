السجن والجلد لمعلمين في إيران بعدما طالبوا بزيادة الأجور

طهران(صدى):

حددت محكمة إيرانية مصير موظفين كل ما طالبوا به هو زيادة أجورهم وإنقاذهم من مستوى خط الفقر، حيث أصدرت حكمًا بالسجن والجلد ضد 6 معلمين لمشاركتهم في تجمعات المعلمين أبريل الماضي.

وتم اتهام المعلمين المحكوم عليهم بالمشاركة في تجمعات غير قانونية وازدراء السلطات الأمنية.

وأوضحت مصادر أنه تم الإفراج عن المعلمين الستة بكفالة مالية قدرها 500 مليون ريال إيراني وإخراجهم من سجن ” إيفين ” شمال طهران ، المعروف بأنه سيئ الصيت بسبب التعذيب.

وتعهد المعلمون أمام قاضي محكمة موظفي الدولة بعدم المشاركة في أي تجمعات قادمة، وفقًا للمنظمة الحقوقية.