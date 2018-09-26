السجن والجلد لمعلمين في إيران بعدما طالبوا بزيادة الأجور
حددت محكمة إيرانية مصير موظفين كل ما طالبوا به هو زيادة أجورهم وإنقاذهم من مستوى خط الفقر، حيث أصدرت حكمًا بالسجن والجلد ضد 6 معلمين لمشاركتهم في تجمعات المعلمين أبريل الماضي.
وتم اتهام المعلمين المحكوم عليهم بالمشاركة في تجمعات غير قانونية وازدراء السلطات الأمنية.
وأوضحت مصادر أنه تم الإفراج عن المعلمين الستة بكفالة مالية قدرها 500 مليون ريال إيراني وإخراجهم من سجن ” إيفين ” شمال طهران ، المعروف بأنه سيئ الصيت بسبب التعذيب.
وتعهد المعلمون أمام قاضي محكمة موظفي الدولة بعدم المشاركة في أي تجمعات قادمة، وفقًا للمنظمة الحقوقية.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 34623 ] نشر منذ 1 ساعة
الحكومة الأيرانية
مشغولة بدعم جماعات الحوثي والأرهاب
وأثارةالفتن والقلاقل
على حساب شعبها البائس الفقير
الذي يتضور جوعآ😐