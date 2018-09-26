عمود إنارة يصعق طفلاً بمحايل عسير

ابها(صدى):

بعد أيام من وفاة طفلة بالمجاردة، إثر تعرضها لصعق بسبب تماس كهربائي، تعرض طفل في الثامنة من عمره، مساء أمس الثلاثاء، لحالة صعق كهربائي من عمود إنارة بمركز خلال بقنا جنوب غرب محايل عسير.

ولحسن الحظ استطاع الطفل النجاة من الموت بأعجوبة، وهو يرقد الآن في مستشفى محايل.

ومن جانبه أوضح الأهالي أن عقود الزينة التي زودت بها أعمدة الإنارة خلال عيد فطر العام الماضي أصبحت تهدد المارة وطلاب المدارس، مطالبين الجهات المعنية بسرعة التحرك قبل أن يتفاقم الوضع.

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