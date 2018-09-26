عمود إنارة يصعق طفلاً بمحايل عسير
بعد أيام من وفاة طفلة بالمجاردة، إثر تعرضها لصعق بسبب تماس كهربائي، تعرض طفل في الثامنة من عمره، مساء أمس الثلاثاء، لحالة صعق كهربائي من عمود إنارة بمركز خلال بقنا جنوب غرب محايل عسير.
ولحسن الحظ استطاع الطفل النجاة من الموت بأعجوبة، وهو يرقد الآن في مستشفى محايل.
ومن جانبه أوضح الأهالي أن عقود الزينة التي زودت بها أعمدة الإنارة خلال عيد فطر العام الماضي أصبحت تهدد المارة وطلاب المدارس، مطالبين الجهات المعنية بسرعة التحرك قبل أن يتفاقم الوضع.
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54735 ] نشر منذ 2 ساعتين
اهمال شديد من شركة الكهرب والبلديه ,,
,, لابد من محاسبتهم محاسبة عسيره ,,
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2110 ] نشر منذ 2 ساعتين
مجري ها الامانات ماهي راضية تتحرك لين تقضي على عيالنا والا كيف؟؟؟
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 34623 ] نشر منذ 1 ساعة
وش سالفةالصعق والموت بالكهرباء
هااليومين
وين مراقبين البلديات
وين رؤساء الأمانات
أمس في المجاردة
واليوم في محايل
وبكرة أخاف يكون في راس عقبةشعار؟؟؟؟
زائر[ عدد التعليقات: 1808 ] نشر منذ 31 دقيقة
الاناره في الشوراع لها شركه خاصه صيانه وتشغيل من الاسباب الاعتماد علي العماله الوافده شغلهم خمسه في سته