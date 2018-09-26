بالفيديو.. ” امتطى الجواد وتوشّح بعلم الوطن ” .. خيّال يحتفل باليوم الوطني بطريقته

علي القحطاني (صدى):

قرَّر خيَّال سعودي، الاحتفال باليوم الوطني الـ88 على طريقته الخاصة، حيث امتطى جواده وتوشَّح بعلم الوطن والشعارات الوطنية، وراح يجوب مركز ترج التابع لمحافظة بيشة يذكر الشباب بالماضي.

وجاب الخيَّال ويدعى سليم الحارثي، مركز ترج بجواده فكان يتوقف عند المارة من الشباب ويعرّفهم بالماضي ويشرح لهم الفرق بينه وبين العصر الحاضر.

كما كان ” الحارثي ” يسرد لهم، كافة التطورات التي وقعت في المملكة وفي محتلف المجالات وخاصة مجال النقل، فكان يشرح لهم قيمة الخيل في الفروسية والسفر في الماضي.

وحكى الخيَّال أنه منذ أن تم توحيد المملكة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز – رحمه الله – وقد تحوَّل التناحر والحرب بين القبائل إلى وحدة وحدة صف ومحبة والعيش في رغد حتى عصرنا الحاضر.