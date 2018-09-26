” العنزي ” يوضح حقيقة وجود ثعبان داخل جامعة تبوك

محمود البلوي(صدى):

أظهر مقطع فيديو ثعبان ضخم داخل كلية في جامعة تبوك تم تصويره من قبل إحدى الطالبات مما أثار خوف أولياء الأمور.

وقال المتحدث الرسمي لجامعة تبوك الدكتور ناصر العنزي إن الجامعة تولي اهتماما كبيرا بسلامة الطلاب والطالبات وجميع منسوبيها في كل الاحوال، وأما ما أثير حول الثعان الذي تسلل لإحدى الكليات، فقد تعاقدت الجامعة مع شركة متخصصة في مكافحة الحشرات والقوارض والزواحف.

وأضاف : أن وقوع المباني في المدينة الجامعية خارج العمران يسهل دخول مثل هذه القوارض والزواحف.