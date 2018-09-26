مقيم يمارس اللواط مع ابن بلده ويقتله ويدفنه في الرمال

أبو ظبي(صدى):

أقدم اثنين من جنسية آسيوية، على الانتقام من شخص ثالث من نفس جنسيتهما بعد نشره صورًا لعائلته من النساء في بلده الأم، وذلك بممارسة اللواط معه كرهًا ومن ثم قتله.

حدثت الواقعة في إمارة أبو ظبي، حيث تم استدراج المجني عليه من إمارة دبي في سيارة، وعندما وصلا إلى منطقة رملية وهم في طريقهم إلى أبوظبي، ترجَّل المتهم من المركبة وسأل المجني عليه عن سبب قيامه بهذا الأمر، لكن المجني عليه أكد له أنه ليس الفاعل.

ومارس المتهم، اللواط مع المجني عليه كرهًا، ومن ثم قتله عن طريق لف الحبل حول عنقه بمساعدة المتهم الثاني وشداه بقوة، ومن ثم قام كل منهما بسحب الحبل من الطرفين بقوة وضغطا على رقبته.

من جانبها أحالت النيابة العامة بدبي المتهمين (أحدهما هارب) إلى محكمة الجنايات لأخذ الإجراءات اللازمة.