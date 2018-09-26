ياسر القحطاني يطالب بمعاقبة الأهلي المصري

نواف السالم(صدى):

قدم ياسر القحطاني مهاجم الهلال المعتزل، طلب للاتحاد المصري لكرة القدم لمعاقبة النادي الأهلي بعد أن شنت جماهيره هجومًا شديدا على تركي آل الشيخ خلال مباراة الفريق الأحمر الأخيرة أمام حوريا كوناكري الغيني.

وقال ياسر القحطاني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : تختلف مع تركي آل الشيخ أو تتفق، يبقى أبو ناصر رجل دولة يقوم بخدمة مليكه ووطنه بكل تفانٍ وإخلاص.

وأضاف : لكن أن نأخذ دور الحياد فيما بدر من إساءة من بعض جماهير الأهلي المصري لشخصه فلا وألف لا ولن نقبل بالإساءة لأي مواطن سعودي فما بالكم وهو رجل دولة.

وتابع : سبق وأن تعرضت أثناء إحترافي في نادي العين الإماراتي للإساءة من بعض جماهير مدرج معيّن وقام الإتحاد الإماراتي بكل إحترافيه بمعاقبة النادي وجمهوره على ما بدر.

وقال: نطالب الإتحاد المصري بمعاقبة من أساء لتركي آل الشيخ ونحن نعلم من هي مصر وما هو معدن أهل مصر العظيمة، و مصر وشعب مصر برىء من كل ماحدث.. علاقاتنا لن يعكر صفوها بعض العابثين.