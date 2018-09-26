ياسر القحطاني يطالب بمعاقبة الأهلي المصري
قدم ياسر القحطاني مهاجم الهلال المعتزل، طلب للاتحاد المصري لكرة القدم لمعاقبة النادي الأهلي بعد أن شنت جماهيره هجومًا شديدا على تركي آل الشيخ خلال مباراة الفريق الأحمر الأخيرة أمام حوريا كوناكري الغيني.
وقال ياسر القحطاني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : تختلف مع تركي آل الشيخ أو تتفق، يبقى أبو ناصر رجل دولة يقوم بخدمة مليكه ووطنه بكل تفانٍ وإخلاص.
وأضاف : لكن أن نأخذ دور الحياد فيما بدر من إساءة من بعض جماهير الأهلي المصري لشخصه فلا وألف لا ولن نقبل بالإساءة لأي مواطن سعودي فما بالكم وهو رجل دولة.
وتابع : سبق وأن تعرضت أثناء إحترافي في نادي العين الإماراتي للإساءة من بعض جماهير مدرج معيّن وقام الإتحاد الإماراتي بكل إحترافيه بمعاقبة النادي وجمهوره على ما بدر.
وقال: نطالب الإتحاد المصري بمعاقبة من أساء لتركي آل الشيخ ونحن نعلم من هي مصر وما هو معدن أهل مصر العظيمة، و مصر وشعب مصر برىء من كل ماحدث.. علاقاتنا لن يعكر صفوها بعض العابثين.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 361 ] نشر منذ 1 ساعة
لا ترمي بيوت غيرك بالحجر وبيتك من زجاج ..
شالوم[ عدد التعليقات: 78 ] نشر منذ 57 دقيقة
لاتدخلوا فى شئون الغير خليك بحالك أفضل .
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1558 ] نشر منذ 34 دقيقة
اقول خلك في حالك واترك اللقافه
والا خايف ينقطع عنك المصروف والراتب الشهري اللي يجيك
انتبه لنفسك ترا مالمعك وابرزك الا جماهير الهلال ويقدروا يدمروك
بلبل البحر[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 20 دقيقة
كل من اعتزل خفتت عنه الأضواء.. والآن تبدأ مرحلة لفت انتباه الناس بمثل هذه التصريحات!
الله يعين..