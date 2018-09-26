حقيقة فرض غرامات على من لا يفصح عن دخله بحساب المواطن

عادل الحربي (صدى):

وجه حساب المواطن جمبع المواطنين بضرورة الإفصاح عن جميع بيانات الدخل.

وتساءل مواطن عن حقيقة وجود غرامات على الذين لا يفصحون عن دخلهم في حساب المواطن.

ورد حساب المواطن عبر ” تويتر ” على التساءل قايلا: ” أنه لابد أن يتم الإفصاح عن جميع بيانات الدخل؛ حتى لا يؤثر على الأهلية والاستحقاق.

وكان حساب المواطن قد أعاد التذكير بآليات تقديم اعتراض على عدم الأهلية لغير المشمولين في البرنامج، سواء بالنسبة لرب الأسرة أو أحد التابعين.

وأكد البرنامج أنه يتاح للمُسجِّل التقدم بطلب اعتراض على قرار عدم الأهلية خلال مدة ثلاثة أشهر من بعد صدور نتيجة الأهلية من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج، كما يمكنه متابعة حالة الاعتراض من خلال البوابة الإلكترونية والرسائل النصية على جواله والبريد الإلكتروني، حيث ستصله رسالة بنتيجة الاعتراض على الجوال والبريد.