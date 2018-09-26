بالفيديو.. شباب وفتيات سعوديون يتحدثون عن تجربتهم في العمل بالقطاع الخاص

علي القحطاني (صدى):

استعرض شباب وفتيات سعوديون، تجربتهم في العمل بالقطاع الخاص، وذلك مع تسارع خطوات وزارة العمل نحو التوطين في عدد من منافذ البيع.

وقال أحمد عبدالله حسين ويعمل بائع في محل أجهزة كهربائية ومنزلية، إن العمل في القطاع الخاص به أشياء مفيدة منها ” تكوين نفسك وفهم الشغلة وفي المستقبل بدء مشروعك الخاص ” .

ونصح الشباب بقبول أي وظيفة يجدها في القطاع الخاص إذا ما وجد وظائف في القطاع الحكومي، مضيفًا أن القطاع الخاص مريح جدًا، كما ان الرواتب فيه أفضل من القطاع الحكومي.

فيما أوضحت إحدى السيدات من منطقة القصيم، أن بيئة العمل في القطاع الخاص مريحة والرواتب جيدة جدًا.

وأضاف أحد المشتغلين الآخرين، أنه بعد صبر طويل أصبح مدير معرض للأدوات المنزلية بعد قرار التوطين، ناصحًا الشباب بالصبر والكفاح.