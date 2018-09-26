كابتن قطار الحرمين برحلة الافتتاح يكشف ماذا قال الملك له

نايف السالم(صدى):

تحدَّث الكابتن عبدالله عبدالمعين الأحمدي، كابتن رحلة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بقطار الحرمين بين جدة والمدينة المنورة، عن التجربة وشعوره بأنه قاد الرحلة التي أقلت الملك.

وأكد الأحمدي أنه شعر بالفخر والاعتزاز ككابتن لهذه الرحلة التاريخية، والتي تحققت له ولزملائه أن يكون طاقماً سعودياً يشرف على هذه الرحلة، قائلًا : ” تحركنا من جدة نحو المحطة الأولى في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وكانت السرعة 200 كلم في الساعة، لنواصل الرحلة نحو المدينة المنورة بسرعة 300 كلم في الساعة، واستغرقت الرحلة 1.42 دقيقة ” .

وأوضح ” الأحمدي ” ، أن قيادة القطار الكهربائي السريع ليست صعبة، ولكنها مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الكابتن في تحقيق السلامة لجميع الركاب، كاشفًا عن ما قاله الملك سلمان له.

وقال الملك سلمان للكابتن الأحمدي إنه وأمثاله من الشباب السعودي المدرب في شتى المجالات فخر هذه البلاد وعزها.